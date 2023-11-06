Национальный банк ужесточил требования к выдаче платежных карточек иностранцам в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Национальный банк внес изменения в правила выпуска платежных карточек, а также в требования к деятельности по обслуживанию операций с их использованием на территории Казахстана.

По новым правилам, банки до оказания платежных услуг по переводу денег с использованием платежной карточки должны уведомлять о:

возможных рисках, связанных с мошенническими действиями третьих лиц;

рисках, связанных с осуществлением перевода денег под влиянием (по просьбе) третьих лиц, в том числе представляющихся работниками государственных, правоохранительных органов или банков;

возможности отмены операции и возврата денег по инициативе (по решению) получателя денег либо решению суда.

Микрофинансовые организации при выдаче клиентам микрокредитов на платежные карточки теперь должны обеспечивать использование отдельной специальной корпоративной платежной карточки, куда будет переводиться сумма кредита заемщику.

В этом случае микрокредитная организация должна обеспечивать отражение в назначении (цели) перевода денег информации о микрокредите, предоставленном данному заемщику, уведомлять держателя платежной карточки о поступлении на его банковский счет суммы микрокредита, предоставленного ему.

Также при предоставлении банком электронных банковских услуг банк должен использовать систему или программно-технические средства, автоматизирующие процесс противодействия несанкционированным платежам и переводам денег.

Постановление вводится в действие с 1 января 2024 года.