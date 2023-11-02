В Казахстане растет число заболевших корью: с начала года зарегистрировано уже 11 тысяч случаев. Как сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, большинство заболевших - дети до 14 лет, по разным причинам не прошедшие вакцинацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам чиновника, непривитые дети либо имеют медицинский отвод, либо их родители отказались от прививки под влиянием недостоверной информации из сети.

"Для того чтобы обуздать ситуацию, главный государственный санврач принял решение о проведении дополнительной вакцинации для детей от 6 до 11 месяцев. Кроме того, дополнительная вакцинация будет проведена среди детей от 2 до 5 лет", - сообщил Султангазиев на брифинге в Сенате.

Как отметил вице-министр, острее всего ситуация по заболеваемости в Шымкенте, Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях. Причиной этого он назвал высокую плотность населения в данных регионах.