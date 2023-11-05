Этого малыша вместе с другими щенками нашли в мусорных баках и передали участковому инспектору полиции.

Лучше всего Кукусик будет чувствовать себя в квартире или в частном доме

- А он уже сообщил об этом нам, - рассказала «НГ» председатель ОО «Надежда Плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - У нас на тот момент в центре была кормящая мама, и мы смогли подложить щенят под нее. Остальных щенят уже забрали в семью, а этот мальчишка сейчас живет у меня дома и с переменным успехом обучается премудростям выгула. Мы назвали его Кукусик.

Щенок смышленый и активный. Сейчас ему примерно 1,5-2 месяца.

- В идеале мы ищем ему домашнее размещение: либо в квартире, либо в частном доме, - пояснила Лебединская. - Скорее всего, когда Кукусик вырастет, он будет среднего размера. В ближайшее время будет вакцинирован.

Чтобы забрать Кукусика или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ