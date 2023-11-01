Авария произошла 31 октября на 94-м километре автодороги Костанай-Аулеколь-Сурган. В ДТП оказались втянуты три больших автомобиля. Один человек в результате столкновения машин пострадал.

Кадр из видео

- 33-летний водитель автомобиля марки «ГАЗ-53Б», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фурой марки МАN. Фура, пытаясь уйти от столкновения, врезалась в еще одну фуру - марки DAF, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир фуры DAF с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 345 УК РК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека). Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП, либо ареста на срок до 40 суток.

В ведомстве призвали водителей соблюдать меры безопасности, особенно в условиях непогоды.