По прогнозам синоптиков, в четверг, 2 ноября, на севере области ночью и утром ожидается ожидаются небольшие осадки, на севере и востоке - туман и гололёд. Осадки и туман прогнозируются на севере и западе области в пятницу и субботу, 3-4 ноября. А в субботу область осадков и туманов накроет ещё и восток.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие трое суток переменная облачность без осадков.

- Ночью в четверг на большей части территории области будет -2...+3°С, на юге 5 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём воздух прогреется до 7-12 градусов тепла, но на севере температура не поднимется выше +3°С. В пятницу ночью прогнозируем 3-8°С, днём снова на большей части территории 7-12°С, на юге 15°С. В ночь на субботу будет 0...+5°С, на западе 3 градуса мороза. Днём термометры покажут 3-8 градусов выше нуля.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...+2°С, днём 8-10°С. В пятницу: ночью 5-7°С, днём 9-11°С. В субботу: ночью 3-5°С, днём 6-8°С.

Ветер в четверг и пятницу ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с, с усилениями в пятницу до 15-20 м/с на севере и западе области. В субботу ветер будет северо-западным, 9-14 м/с, на севере и востоке прогнозируются усиления до 15-20 м/с.