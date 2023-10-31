В Фёдоровском районе от отравления угарным газом погибли женщина и двое детей, передаёт Orda.kz.

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Трагедия произошла накануне в селе Лесное. Семья проживала в частном жилом доме. Предварительная причина гибели и травмирования: отравление угарным газом из-за имеющихся снаружи неоштукатуренных щелей печи и трещин чугунной плиты, сообщили в ДЧС области.

"При топке печи на твердом топливе получил отравление угарным газом и госпитализирован в районную больницу хозяин дома 1975 г.р. Погибли на месте хозяйка 1984 г.р., дети 2013 г.р. и 2008 г.р. На место выезжали сотрудники ДЧС Костанайской области", - информировали в ведомстве.

В департаменте напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в период отопительного сезона. В Федоровском районе в ходе профилактических мероприятий в жилом секторе спасатели выявили три нарушения: скрутка проводов, трещины в дымоходе и чугунной плите.