По прогнозам синоптиков, во вторник, 31 октября, ночью на севере и востоке, а днём на большей части территории области дождь и снег. На севере и западе в дополнение к осадкам ожидается туман, зона низовой метели и гололёда распространится на север и восток области. В среду, 1 ноября, на большей части территории вновь дождь со снегом, на западе и севере - туман, гололёд.

Фото Елена ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, дождь со снегом.

- Во вторник ночью по области ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на севере 5 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днем температура воздуха будет в пределах 1-6 градусов выше нуля. В среду ночью термометры покажут 0...+5, на юге -3°С. А день будет немного теплее предыдущего: +3...+8°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью 0...-2°С, днём 1-3°С. В среду: ночью 0...+2°С, днём 3-5°С.

Во вторник синоптики прогнозируют северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, временами усиливающийся до 15-20 м/с на севере, западе и востоке. В среду будет переменный юго-западный и западный ветер, скоростные показатели останутся такими же, только область усиления скорости сместится на южную половину области.