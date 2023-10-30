Этот вопрос на встрече с акимом Костанайской области задал житель Житикары. Правда, назвал он эту территорию специальной экономической зоной.

Действительно, есть такая страница в истории Житикары. Пытались открыть СЭЗ в 1990-х - начале 2000 гг. В «свое время» хотели построить, прокомментировал бы нынешний аким Житикаринского района Нуржан УТЕГЕНОВ, если бы ему бывалые местные госслужащие рассказали о планах чиновников тех лет. А пока он ответил главе региона на его вопрос "Что за специальная экономическая зона?":

- Здесь в свое время было начато строительство индустриальной зоны. К сожалению, не завершена. Стоит как бы. Бородатый вопрос.

Реакция Кумара АКСАКАЛОВА ограничилась отрешенным «Понятно!».

А понятно то, что в Житикаре индустриальную зону не могут запустить с 2014 года. Ее строительство начали во времена акима Нуралы Садвакасова. Но и за 7-летний период руководства регионом Архимедом Мухамбетовым проект так и не довели до его первоначального назначения.

Основная задача, которую транслировало прежнее руководство: привлечь в Житикару инвесторов. Планировали перерабатывать сельскохозяйственную продукцию, производить строительные материалы, промышленное оборудование.

Оправданием нерасторопности чиновники называли нехватку бюджетных средств, которые нужны были на логистику. В проекте изначально предусмотрели строительство автомобильной дороги. Но ожидаемым инвесторам требовалась железная дорога. Денег на это в бюджете не нашли.

Ранее в отведенном под индустриальную зону земельном участке площадью более 60 га провели инженерные коммуникации. Для этого потратили более 140 млн тенге, в эту сумму вошло и обустройство территории. Средства проходили через некогда существовавшую госпрограмму «Развитие моногородов».

Затем, чтобы оправдать «закопанные» в землю деньги, решили отдать эту территорию под индивидуальное жилищное строительство. Но и эта инициатива дает пробуксовку.

В 2023 году в Житикаре подведут сети водоснабжения и газоснабжения к новому земельному участку для ИЖС. Всего из бюджета потратят 44,1 млн тенге. 200 житикаринцев, по словам районного акима, ожидают свои участки.

- Потребность есть, - подчеркнул Утегенов на вопрос житикаринца о необходимости очередной траты бюджетных денег.

Фото Олега ПАКА