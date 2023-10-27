Программа «Жас шанырак» как пилотная работает в областном центре. Опыт реализации - положительный, сообщила сегодня, 27 октября, на брифинге руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Динара ИХЛАСОВА.

- Региональная программа для молодых специалистов «Жас шанырак» стартовала в 2022 году, льготное кредитование по ней осуществляется за счет совместных средств акимата области и Отбасы банка. Программа была запущена в пилотном режиме только для Костаная. Выдано 49 займов на сумму 698,2 млн тенге. В текущем году данная программа переутверждена, называется «Костанай жастары» и будет реализована теперь по всей области, - сказала руководитель управления.

На эти цели выделено 2,1 млрд тенге, в равных долях бюджетом и банком. Основные условия кредитования: приобретение жилья на первичном и вторичном рынках под 5% годовых на срок до 19 лет с первоначальным взносом 10% (от суммы займа) и максимальной суммой займа - 15 млн тенге. Участниками программы может быть вся работающая молодежь независимо от сферы деятельности. Возраст - от 18 до 34 лет включительно.

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