В какой период в Казахстане могут разрешить охотиться на сайгаков
30 октября 2023, 09:09 | Государство
На сегодня численность сайгаков достигла 1,9 млн особей, передает Informburo.kz.
Фото: wwf.ru Ростислав Машин
В Казахстане определили сроки разрешённой охоты на сайгаков. Проект поправок в правила охоты представили для публичного обсуждения.
"Согласно биологическому обоснованию, разработанному Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана, рекомендовано установить сроки охоты на сайгаков с 1 октября по 15 ноября, независимо от половозрастного состава и места обитания", – говорится в обосновании поправок.
Отмечается, что на сегодняшний день численность сайгаков достигла 1,9 млн особей при оптимальном показателе до 770 тысяч особей.
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