На сегодня численность сайгаков достигла 1,9 млн особей, передает Informburo.kz.

Фото: wwf.ru Ростислав Машин

В Казахстане определили сроки разрешённой охоты на сайгаков. Проект поправок в правила охоты представили для публичного обсуждения.

"Согласно биологическому обоснованию, разработанному Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана, рекомендовано установить сроки охоты на сайгаков с 1 октября по 15 ноября, независимо от половозрастного состава и места обитания", – говорится в обосновании поправок.

Отмечается, что на сегодняшний день численность сайгаков достигла 1,9 млн особей при оптимальном показателе до 770 тысяч особей.