Нововведения коснулись граждан стран ЕврАзЭС. Поправки в трудовое законодательство и Кодекс о здоровье теперь позволяют иммигрантам из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и членам их семей, временно проживающим в Казахстане, обслуживаться в поликлинике.

- Согласно новым правилам, иностранцы прикрепляются к поликлинике на основании договора добровольного или временного медицинского страхования на срок действия данного договора, по истечении которого они будут автоматически откреплены от поликлиники, - уточнил на брифинге в РСК директор КОФ Фонда ОСМС Батырбек НУРГАЛИЕВ.

При выборе поликлиники, в том числе казахстанцам, следует учитывать принцип шаговой доступности. Медицинские работники поликлиник обслуживают вызовы на дом в рамках территориального расположения медучреждения.