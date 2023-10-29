Очень часто кошек и собак подкидывают не только к территории реабилитационного центра ОО «Надежда Плюс kst», но и к дверям, где живут или работают волонтеры.

Шоколадка отлично ладит с детьми и непривередливый в еде

- Так произошло с этим щенком и его сестричкой, - рассказала «НГ» заместитель председателя Ольга СОЛОВЬЁВА. - Их подкинули в дождь к гаражу частного дома нашего волонтера Татьяны. Ее соседи знают, что она занимается волонтерством, спасает животных. И, вероятно, таким способом решили избавиться от домашнего питомца. Подкинутые щенята явно были домашними, они отлично шли на контакт с людьми, было видно, что залюблены, затисканы. Вероятно, других щенков хозяева раздали или они умерли, а этих таким образом пристроили в хорошие руки.

Сестру щенка уже забрали, сейчас она живет в новой семье.

- Мальчишка был чуть поменьше, сейчас он уже прошел глистогонку, обработку от блох и клещей, - сообщила Ольга. - Мы назвали его Шоколадкой, хотя моя дочь называет Сынком. Это дворняжка. Малыш сейчас уже окрепший. Очень любит играть, хорошо идет на контакт, в еде непривередливый. Отлично ладит с другими собаками и кошками. Сейчас он живет у меня на домашней передержке, но, вообще, это место должны занимать больные животные, а не здоровые щенки, которые должны жить дома. Он очень умный и понимает, например, когда говоришь: «Нельзя!»

Шоколадке примерно 2 месяца. Этому щенку очень подойдет содержание в квартире.

Чтобы забрать Шоколадку или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ