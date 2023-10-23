Неустойчивую погоду с осадками и ощутимыми ветрами до конца недели определяет серия западных циклонов, но временами возможны затишья.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Со вторника по четверг, 24-26 октября, на большей части области синоптики прогнозируют осадки: дождь и снег. Туманы ожидаются по утрам и ночью на западе, севере и востоке области 24 октября, на юге и востоке - 25 и 26 октября. Гололед в эти дни будет на западе, севере и востоке региона 24 октября, 26 октября - на северо-востоке, а в среду, 25 октября - на территории все области.

Ветер 24 и 25 октября по области ожидается юго-западного направления, скорость снизится с 15-20 до 14-15 м/с. Но порывы на севере и востоке во вторник будут достигать 23 м/с, а в среду - 15-20 м/с на всей территории региона. В четверг, 26 октября, ветер сменит направление на северо-западное со скоростью 9-14 м/с, на севере и востоке области временами порывы до 15-20 м/с.

- Во вторник, 24 октября, температура ночью по области составит -3..+2, днем +4..+9, на юге +12 градусов. В среду, 25 октября, ночью 0..+5, днем +5..+10, на юге +13 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Светлана ЛЕМЕШКО. - В четверг, 26 октября, температура ночью снизится до 0..-5, на востоке +3 градусов, днем до -3..+2, на юге +5 градусов.

В Костанае 24 октября ночью и утром прогнозируют туман и гололед, 26 октября - ночью гололед. Осадки в виде дождя и снега будут идти в течение двух дней - 24 и 25 октября, а также ночью 26 октября. Днем в четверг обещают переменную облачность без осадков.

Температура ночью 24 октября составит 0..-2, днем +6..+8 градусов, 25 октября - +2..+4 ночью и +8..+10 градусов днём. В четверг, 26 октября, похолодает: -2..-4 ночью, 0..+2 днем.

Направление ветра - юго-западное 24 и 25 октября, северо-западное - в четверг, 26 октября. Скорость ветра такая же, как и по области, за исключением среды - 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с.