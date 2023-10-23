Оба инцидента произошли в воскресенье, 22 октября, но один из них - в Камыстинском районе, второй - в Костанае. Нарушители хватали полицейских за форму и нецензурно выражались, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

В Камыстинском районе 42-летний местный житель сначала совершил мелкое хулиганство в общественном месте, а позже устроил дома семейный скандал. На попытки участкового, прибывшего по вызову, призвать мужчину к порядку тот схватил сотрудника полиции за форменное обмундирование. Полицейский применил к хулигану приемы самбо и надел на него наручники.

Медицинское освидетельствование показало среднюю степень опьянения. В отношении мужчины возбуждены стразу три административных производства, в том числе за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции.

Второй инцидент произошел возле одного из увеселительных заведений областного центра. Наряд, в числе которого были сотрудники СОБР, прибывший на место происшествия после сообщения о драке, попытался задержать одного из активных участников потасовки. Но тот не пожелал успокоиться, игнорировал законные требования полицейских, выражался в их адрес нецензурной бранью.

В отношении ранее судимого 30-летнего жителя Костаная полицейские также применили боевые приемы самбо. Нарушитель со средней степенью алкогольного опьянения помещен в комнату временного задержания. В отношении него начато административное производство, в том числе и за неповиновение законным требования сотрудников полиции. Нарушитель уже осужден административным судом к штрафу в размере 30 МРП.