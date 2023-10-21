В творческой биографии молодой художницы это уже вторая персональная выставка. В экспозиции 43 работы, в основном это портреты, но есть несколько бытовых сценок и пейзажей.

Именно портреты и дали этой выставке такое короткое и ёмкое название: «Мы». Мы - это люди, разных поколений и профессий в разные моменты их жизни. Некоторые лица, изображённые Екатериной АРТЕМЬЕВОЙ, кажутся знакомыми, будто только недавно встретился человек на улице. Это придаёт работам ту достоверность, которая находится вне рамок модных и зачастую очень скоротечных тенденций в искусстве, достоверность, которая всегда будет принципиальной основой отображения реальной жизни.

Имя Екатерины Артемьевой уже знакомо костанайским любителям искусства. В 2012 году художница заняла 1 место в конкурсе «Моя родина Казахстан». В следующем, 2013 году заслуженной наградой её таланту стало 1 место в фестивале мультимедийных проектов, в номинации «Двухмерная и трёхмерная анимация». Екатерина принимала участие в 1-м областном молодёжном конкурсе на соискание премии члена Союза художников РК Юрия Новосёлова в 2016 году. И в этом же году она заняла 1 место в областном конкурсе «Жас толкын-2016» в номинации «Графика». В ежегодных конкурсах «Жас толкын» участвовала ежегодно и в 2018 году повторила свой успех, заняв 1 место в той же номинации. Это не все победы молодой художницы - в каком бы мероприятии она ни участвовала, всегда получала заслуженное признание.

"Оян, қазақ!", холст, масло

"Идите, дети, учиться!", бумага, акварель

Чтобы достигать успехов в любой из сфер искусства, мало таланта, нужны ещё и вложения труда и упорства. Трудолюбие отличало Екатерину с детства, о чём рассказала бабушка художницы Роза БЕКЕНОВА.





- Катюша с детства очень любила рисовать, поэтому родители отдали её в школу искусств, - вспоминает Роза Арыстанбековна. - В общеобразовательной школе училась отлично, она у нас девочка добросовестная и чересчур ответственная, трудолюбивая. Её трудолюбие отмечали и преподаватели, когда она училась в пединституте. И сейчас она у нас трудяга. В свободное время или читает, или рисует. Читает очень много, у неё много книг. Её подружки и друзья не дарят ей пушистых мишек, а дарят книги. Сколько помню, она постоянно где-то участвует: в каких-то конкурсах, фестивалях. Приезжала всегда с грамотами, призами, денежными вознаграждениями. Катюша успешно закончила магистратуру в Екатеринбурге, второй год обучалась бесплатно, на гранте, потому что очень хорошо училась. У меня внучка – самая лучшая! Всем бабушкам кажется, что её внуки самые лучшие, а мне не кажется, она у меня самая лучшая. Я хочу, чтобы она достигла больших творческих успехов и чтобы на её пути встречались только хорошие люди, а мы, семья, всегда поддержим все её стремления и задумки.

"Башня", бумага, гуашь

"До старости", холст, масло

Золотые слова сказала бабушка художницы. Только благодаря постоянному труду можно реализовать талант, подаренный природой, иначе он окажется закопанным в землю, как говорится. Екатерина Артемьева своё дарование не закопала, она работала и продолжает работать над его огранкой и шлифовкой. Вторая персональная выставка – это показатель таланта и труда, особенно, когда экспозиция тематическая и требует подбора определённых работ.

"Уют там, где ты", грампластинка, акрил

- Я долго шла к тому, чтобы выставить такое количество работ, объединённых общей идеей, - сказала художница. – В основном это портреты. Техники разные: масло, акрил, акварель, цветные карандаши, гуашь, простой карандаш. Но акцент был не на техниках, а на эмоциональной составляющей, на взаимодействии самой работы и зрителя. Возможно, каждый из вас, глядя на мои работы, почувствует какой-то душевный отклик, будь то радость, грусть, восторг, а может и вдохновение. Хотелось показать такой маленький человеческий мир через образы людей. Очень надеюсь, что мне это удалось.

"Продавец устриц", бумага, гуашь

Конечно, Екатерине это удалось. Смену разнообразных эмоций зрителей, переходящих от картины к картине, можно было сделать отдельным объектом наблюдений.

"Двор", бумага, гуашь

Хочется заметить, что несколько пейзажей в экспозиции невероятно хороши и вызвали желание в будущем посетить выставку пейзажей работы Екатерины Артемьевой.

"На балконе", грампластинка, акрил

Экспозиция «Мы» на втором этаже картинной галереи сменится следующей через месяц. Найдите время ознакомиться с работами талантливой художницы, вы не пожалеете.

"Будний день", холст, масло

"Ваня", бумага, цветные карандаши