В субботу, 21 октября, утром и днём на западе,севере и востоке Костанайской области синоптики обещают осадки в виде дождя и снега. Ветер юго-западный 9-14 м/с, а днём на западе и востоке 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, днём +4...+9 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в субботу переменная облачность, днём возможны осадки. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днём +5...+7 градусов.

- Погода на выходных формируется под влиянием северо-западного циклона с прохождением атмосферных фронтов, которые несут холодную погоду, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Назгуль КАЗИЕВА. - В воскресенье, 22 октября, на территории Костанайской области осадки, особенно сильные на западе и севере региона. Возможен гололед. Ветер юго-западный, северо-западный 9-14, порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3, днём +3...+8 градусов. В областном центре в воскресенье тоже облачно и возможны сильные осадки. Порывы ветра 15-20 м/с. Ночью 0...+2, днём +6...+8 градусов.

В понедельник, 23 октября, на территории Костанайской области осадки маловероятны, если не учитывать туман на севере. Ветер юго-западный с переходом на северо-западное направление 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5,днём +3...+8 градусов.

В Костанае в понедельник тоже осадки маловероятны. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью 0...-2, днём +6...+8 градусов.