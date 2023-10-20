Ближайшая ярмарка, на которой можно будет купить товары местных сельхозпроизводителей пройдет уже завтра, в субботу, 21 октября. На нее обещают привезти 170 тонн продукции.

Фото из архива "НГ"

Эта ярмарка, как и предыдущая, пройдет в Сити-центре. Время проведения: с 8:00 до 15:00.