Сельскохозяйственная ярмарка пройдет на выходных в Костанае
20 октября 2023, 13:33 | Общество
Ближайшая ярмарка, на которой можно будет купить товары местных сельхозпроизводителей пройдет уже завтра, в субботу, 21 октября. На нее обещают привезти 170 тонн продукции.
Фото из архива "НГ"
Эта ярмарка, как и предыдущая, пройдет в Сити-центре. Время проведения: с 8:00 до 15:00.
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