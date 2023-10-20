Для отслеживания лекарств на каждую упаковку будет наносить уникальный код, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Информационную систему по контролю лекарственных средств и единую базу учёта очередности в детские сады запустят в Казахстане в 2024 году, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Система отслеживания лекарственных средств позволит:

сключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях;

ести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств.

Для полного контроля на каждую упаковку будет наноситься двухмерный уникальный код Data Matrix. С его помощью можно будет отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования. Внедрить систему контроля планируется с июля 2024 года.

Премьер-министр Алихан Смаилов на совещании в правительстве поручил детально проработать весь функционал платформы, чтобы она была максимально эффективной и удобной в использовании на уровне больниц, поликлиник, сельских объектов здравоохранения и аптек.

Главе правительства также представили единую базу учёта очередности в детские сады. Её разработали для удобства родителей и обеспечения полной прозрачности распределения мест в дошкольные организации. Премьер-министр подчеркнул, что система должна работать таким образом, чтобы исключить двойную очерёдность в дошкольные организации и сопутствующие коррупционные риски. Запустить единую базу планируют в январе 2024 года.