Эта симпатичная девочка в приюте для бездомных уже около года. Но наверняка была домашней - характер на то указывает. Нашли ее поздней осенью на клумбе, недалеко от костанайского супермаркета «Солнечный», который располагается в районе КСК.

Бусинка явно была домашней собакой, такая она славная, контактная

- Она прямо там в стужу начала рожать, - вспоминает историю собаки заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Двое щенят, к сожалению, умерли, замерзли. А остальные, которых мама заботливо охраняла, вместе с нею все-таки попали к нам. Она их выкормила. Малышам повезло: они приглянулись людям, и их забрали по домам. А Бусина вот осталась. Мы ее по-разному называем, то Бусинка, то Мамка, вспоминая, какая она была с детьми... Она точно домашняя. Может, как раз беременность и стала поводом для кого-то выгнать собаку. К несчастью для животных, бывает и такое.

Сейчас Бусина живет в ожидании тех, для кого станет нужной. Она стерилизована, чипирована. Контактная собака, любит обниматься, при этом и охранница хорошая.

- Ее бы пенсионерам взять, - говорит Ольга, - чтобы и на лавочке рядом посидеть, и звоночком была.

Чтобы забрать Бусину или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ