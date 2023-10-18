По прогнозам синоптиков, в четверг, 19 октября, на всей территории области, включая Костанай, осадков не будет, на западе ночью и утром - туман. В пятницу, 20 октября, на юге, западе и востоке области ожидаются осадки, преимущественно дожди. В субботу, 21 октября, на севере, западе и востоке дождь со снегом.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в пятницу днём дождь, в субботу - дождь со снегом.

- В ближайшие трое суток разброс температур будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла,- сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - В четверг днём воздух прогреется до 8-12 градусов тепла. В дневные часы пятницы и субботы термометры покажут 5-10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...+2°С, днём 8-10°С. В пятницу: ночью 0...+2°С, днём 5-7°С. В субботу: ночью 0...-2°С, днём 6-8°С.

В ближайшие дни ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В четверг на севере и западе, а в пятницу на севере и востоке прогнозируются усиления до 15-20 м/с.



