Участок в центре города перекроют из-за учений в Костанае
18 октября 2023, 10:52 | Происшествия
Плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи, пройдут 19 октября, начало - в 13.00. В этот раз учения пройдут на территории областного акимата.
- В этой связи движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Тауелсиздик-Дулатова, Тауелсиздик-Байтурсынова, Аль-Фараби-Дулатова, Аль-Фараби-Байтурсынова, - сообщили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области. - Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией.
Фото Олега ПАКА
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