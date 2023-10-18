Плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи, пройдут 19 октября, начало - в 13.00. В этот раз учения пройдут на территории областного акимата.

- В этой связи движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Тауелсиздик-Дулатова, Тауелсиздик-Байтурсынова, Аль-Фараби-Дулатова, Аль-Фараби-Байтурсынова, - сообщили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области. - Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией.

Фото Олега ПАКА



