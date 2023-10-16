Погода в Костанайской области. Пока ещё тёплые дни...
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
16 октября 2023, 17:03 | Общество
По прогнозам синоптиков, во вторник, 17 октября, на территории области осадков не ожидается, на юге ночью и утром будет туманно. В среду, 18 октября, на западе и севере по прогнозу дождь.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, без осадков.
- Во вторник ночью по области будет 4-9, в Костанае 6-8 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем температуру 13-18°С, в Костанае 15-18°С. В ночь на среду термометры покажут по области 2-7°С, в Костанае 3-5°С. Днём по области воздух прогреется до 15-18°С, в Костанае до 10-15°С.
Во вторник и среду ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с в среду на севере и западе.
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