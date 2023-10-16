По прогнозам синоптиков, во вторник, 17 октября, на территории области осадков не ожидается, на юге ночью и утром будет туманно. В среду, 18 октября, на западе и севере по прогнозу дождь.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня переменная облачность, без осадков.

- Во вторник ночью по области будет 4-9, в Костанае 6-8 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем температуру 13-18°С, в Костанае 15-18°С. В ночь на среду термометры покажут по области 2-7°С, в Костанае 3-5°С. Днём по области воздух прогреется до 15-18°С, в Костанае до 10-15°С.

Во вторник и среду ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с в среду на севере и западе.