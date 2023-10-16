Два района добавили в план отключения электроэнергии в Костанае
16 октября 2023, 16:25 | ЖКХ
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщили в ТОО «ЭПК-forfait». Напомним, с 16 октября оп 21 отключения запланированы в пяти районах областного центра. Теперь в план работ добавили еще два района.
В связи с работами на выосокольтных линиях отключения планируются также по следующим адресам:
КТП-714 ж/м Амангельды (работы на ВЛ)
с 18 по 27 октября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Рудненская 2-8а,
- ул. Целинная 22-26,
- ул. Мира 1-8.
КТП -570 (работы на ВЛ)
18 октября с 10:00 до 13:00
- АЗС «Трудовая»,
- АЗС «Гелиос № 6»,
- детский сад «Белоснежка»,
- ТОО «ДК Жук Агро»,
- ТОО «Цвет-Сервис».
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 43 В, 43 Б, 45,
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