Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщили в ТОО «ЭПК-forfait». Напомним, с 16 октября оп 21 отключения запланированы в пяти районах областного центра. Теперь в план работ добавили еще два района.

В связи с работами на выосокольтных линиях отключения планируются также по следующим адресам:

КТП-714 ж/м Амангельды (работы на ВЛ)

с 18 по 27 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Рудненская 2-8а,

ул. Целинная 22-26,

ул. Мира 1-8.

КТП -570 (работы на ВЛ)

18 октября с 10:00 до 13:00

АЗС «Трудовая»,

АЗС «Гелиос № 6»,

детский сад «Белоснежка»,

ТОО «ДК Жук Агро»,

ТОО «Цвет-Сервис».

Спальный сектор: