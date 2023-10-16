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Два района добавили в план отключения электроэнергии в Костанае

16 октября 2023, 16:25 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщили в ТОО  «ЭПК-forfait». Напомним, с 16 октября оп 21 отключения запланированы в пяти районах областного центра. Теперь в план работ добавили еще два района.

В связи с работами на выосокольтных линиях отключения планируются также по следующим адресам:

КТП-714 ж/м Амангельды (работы на ВЛ)

с 18 по 27 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Рудненская 2-8а, 
  • ул. Целинная 22-26, 
  • ул. Мира 1-8.

КТП -570 (работы на ВЛ)

18 октября с 10:00 до 13:00

  • АЗС «Трудовая», 
  • АЗС «Гелиос № 6», 
  • детский сад «Белоснежка», 
  • ТОО «ДК Жук Агро», 
  • ТОО «Цвет-Сервис».

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 43 В, 43 Б, 45,