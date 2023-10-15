План работ Костанайской горэлектросети с 16 по 20 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях будут проводиться в пяти районах областного центра.

КТП-703 ж/м Амангельды (работы на ВЛ)

с 16 по 20 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор: ж/м Амангельды ул. Тепличная 1 -16, 7А, 4/1, 4Б, 4Г, 4В, 4Д, 4Е, 4К, ул. Парковая 1 -5, 33, 35, 37А

Благоустроенный сектор: ул. Парковая 13, 15, 30, 35.

ТП-045 (работы на ПС)

16 октября с 10:00 до 18:00

АЗС по ул. Каирбекова.

Частный сектор: ул. Каирбекова 362/3,366/1-366/6, 368,370,372/1, 362, 364,364/1-364/5, 362/6, 360/1-360/7.

ТП-413 (работы на ПС)

17 октября с 10:00 до 18:00

магазин «Апельсин», ИП Семеров, ИП Привальцев, ИП Петросов, ИП Макаров.

Спальный сектор: ул. Гоголя 61, пр. Абая 160, ул. Павлова 42,44, ул. 5 Апреля 30,34.

ТП-416 (работы на ПС)

18 октября с 10:00 до 18:00

магазин « Золото Москвы», «Эдем», «Белый ветер», Народный банк, Форте-Банк, «Астана».

Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 43,43а,45, пр. Абая 164, ул. Толстого 40.

Светофоры: пр. Аль-Фараби – пр. Абая, ул. Толстого – пр. Абая

РП–6 (работы на ПС)

19 и 20 октября с 10:00 до 18:00

школа № 19, детский сад № 27, ИП Алла, парикмахерская «Незабудка», магазин «Пятерочка».

Спальный сектор: ул. Ворошилова 62,64, ул. Мирошниченко 3, ул. Волынова 13,14, ул. Кочубея 1.

Светофор: ул. Маяковского – ул. Волынова