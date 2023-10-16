Появиться на свет малышу прямо в машине скорой помощи помог фельдшер Даулет БАЙДУСОВ. Произошло это 14 октября, во время ночного дежурства. Фельдшер Сарыкольского отделения областной станции скорой помощи вез женщину из с. Тимирязевка в центральную районную больницу, когда у нее начались роды.

- Это мои первые роды, так сказать, в дороге. И это, конечно, ответственно. Но растерянности не было, - рассказал Даулет.

Женщина была на 39 недели беременности. Буквально через 15 минут после посадки пациентки в спецмашину случились стремительные роды. Машину остановили и Даулет принял ребенка.

Мальчик родился живым и доношенным, весом 2 700 г. После родов бригада продолжила движение, роженица с малышом были переданы в приёмный покой Сарыкольской ЦРБ.

- Ничего особенного, - улыбается Даулет. - Я просто выполнял свою работу. И очень рад, что все закончилось благополучно. Желаю здоровья маме и малышу.

С мамой и ребёнком все хорошо. Как сообщили в Сарыкольской ЦРБ, обоих готовят к выписке.

В пресс-службе скорой помощи отметили, что роды при транспортировке - явление нечастое. Но каждый медицинский сотрудник бригады обучен как оказанию помощи в родах, так и проведению необходимых манипуляций и реанимации и роженице, и новорожденному.

Фото пресс-службы Областной станции скорой помощи

