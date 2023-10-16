План праздничных мероприятий обсуждали сегодня, 16 октября, на аппаратном совещании в акимате Костаная. Основные мероприятия запланированы на 25 октября. Но, как сообщил на совещании заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ, старт празднику был дан уже 11 октября, когда вручили ключи от квартир в арендном доме микрорайона Кунай.

- Накануне Дня республики, 24 октября, следующие очередники получат долгожданные ключи от еще одного арендного дома на 108 квартир в микрорайоне Юбилейный, - отметил Шуленов. - Ранее был разработан и утвержден формат визуального оформления города. На центральных улицах появятся баннеры с поздравлениями. Кроме того, есть договоренность с предпринимателями из ТЦ "Особняк", "Автодом" "Kostanay Plaza", на лэд-экранах которых также разместят поздравления ко Дню республики.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ посетовал, что некоторые проекты в микрорайонах Аэропорт и Береке сдать ко Дню республики не успеют.

В школах и университетах запланированы интеллектуальные викторины, классные часы, посвященные празднику. С 16 по 24 октября пройдут собрания в трудовых коллективах, где будут отмечать отличившихся сотрудников. Ко Дню республики приурочили и сельскохозяйственную ярмарку, которая разместится в Сити-центре 21 октября.

20 октября творческие коллективы поздравят жителей жилых массивов Амангельды и Кунай. 22 октября в городских ТРЦ выступят дети, которые занимаются творчеством по госпрограмме ArtSport. Самый большой, трехчасовой концерт запланирован 25 октября в 15:00 в Сити-центре. Поздравления предлагают транслировать на 50 городских автобусах.

- В городских автобусах творческая молодежь будет акапельно исполнять песни "Менін елім", "Атамекен", - рассказал Шуленов. - Есть уверенность, что горожане поддержат патриотическую акцию нашей молодежи. В ходе акции костанайцев будут угощать шоколадом "Казахстан" местного производства. Учитывая, что одной из целей праздника является идеологическое и патриотическое воспитание молодежи, предусмотрен ряд акций и челленджей. Так, в "Жастар Сарайы" планируется флешмоб, в котом участвуют более 150 человек. Они споют гимн и развернут государственный флаг размером 20х30 м. В соцсетях под эгидой Republic Day будут запущены видеообращения с поздравлениями от лидеров общественного мнения, депутатов, молодежи, общественных деятелей. Для участия в акции ведутся переговоры с популярными блогерами города.

Корреспондент "НГ" спросил, сколько денег выделит бюджет на организацию праздника и какие гонорары запланированы на оплату поздравлений от лидеров общественного мнения?

- Это все плановые мероприятия, - ответил Мажит Шуленов. - Что касается поздравлений от блогеров, я скажу, у нас ни одного тиына на это не заложено. Мы разговариваем с людьми, просим принять участие. А блогеры идут нам навстречу. Госбюджет денег на праздник не тратит.

Фото Георгия ГОВОРОВА