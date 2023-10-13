В субботу, 14 октября, на севере Костанайской области синоптики ожидают осадки, преимущественно в виде дождя, а ночью и утром туман. Ветер юго-западный, на большей части порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, днём +8...+13 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в субботу тоже дождь. Порывы юго-западного ветра будут достигать 20 м/с. Ночью +2...+4, днем +9...+11 градусов.

- Осадки формируются благодаря атмосферному фронту, который уже днем в воскресенье сменит западный антициклон, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - 15 и 16 октября днём осадки маловероятны, но возможен туман. Ветер юго-западный, на севере и востоке порывы 15-20 м/с. В воскресенье температура воздуха ночью -3...+2, на юго-западе +5, днём +10...+15 градусов. В понедельник ночью 0...+5, на юге +8, днём +15...+20 градусов.

В Костанае 15 и 16 октября без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. В воскресенье ночью 0...+2, днём +11...+13 градусов. В понедельник ночью +1...+3, днём +15...+17 градусов.