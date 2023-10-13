Казахстанцы смогут получить бесплатную консультацию по налогам через видеозвонок
13 октября 2023, 09:36 | Государство
С 16 октября Комитет государственных доходов начнёт в пилотном режиме консультировать налогоплательщиков по видеосвязи, сообщила пресс-служба комитета, передает Informburo.kz.
Фото Ксении РЕБИК
"Цель проекта – предоставление налогоплательщикам консультационных услуг в более удобном и быстром для восприятия формате. Запустить видеозвонок можно будет через специальный QR-код или ссылку "Видеозвонок" на портале комитета или Salyqbot в Telegram", – говорится в сообщении.
Сервис будет иметь функцию направления гражданам текстовых сообщений и ссылок прямо во время видеоконсультации. Контакт-центр будет работать по будням с 9.00 до 18.30.
Qr-код, предоставленный КГД
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