В Казахстане могут начать оформлять происшествия на дорогах в режиме онлайн, передает корреспондент Tengrinews.kz. Речь идет о мелких дорожно-транспортных происшествиях, не повлекших гибель или увечья людей.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на встрече в рамках Международного технологического форума Digital Bridge в Астане.

"Мы совместно с агентством по регулированию финансового рынка и МВД проработали все, чтобы сделать возможным оформление ДТП, которые не повлекли увечий людей, в онлайн, без полицейских. То есть ты выходишь из машины, если поцарапал другую машину, снимаешь просто на камеру все, что произошло, отправляешь, и это все падает в страховые компании", - рассказал в ходе выступления на панельной сессии "Казахстан - IT-страна" Багдат Мусин.