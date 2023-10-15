Черно-белого алабая волонтеры нашли возле здания управления земельного кадастра акимата Костанайской области (бывший ЦОН) по ул. Тауелсиздик в Костанае.

Малыша можно содержать в вольере или на огражденной территории

- Его травмировали, может, кто-то ножом пырнул, может, машина сбила, - рассказала «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - У него была огромная открытая рана. В любом случае было понятно, что его травмировал человек. Жители города нам присылали фото, что возле бывшего здания ходит алабай весь в крови. Мы стали искать, где именно он находится, и нам повезло: один мужчина нам сообщил, что нашел пса и может его придержать до нашего приезда. На этом его добро не закончилось: он помог нам загрузить Малыша в багажник и даже поехал в ветклинику, так как там чаще всего работают девушки и было бы тяжело его переносить.

Собаку вылечили. Пес еще молодой, ему примерно 1,5-2 года.

- Вообще, клички у него нет, но мы ласково называем его Малыш, - говорит волонтер. - Его будущим хозяевам нужно знать, что пес может спокойно гулять по вашей территории, но она должна быть хорошо ограждена либо его можно содержать в вольере. По характеру он очень добрый и покладистый, но при этом у него хорошие охранные качества. Также надеюсь, в «НГ» Малыша увидит его прошлый хозяин и все-таки заберет. Потому что пес, когда мы его нашли, был достаточно ухоженным. Возможно, его бывшие хозяева - пенсионеры либо люди, которые не знают алгоритма, как найти своих потерявшихся «хвостиков». Два года назад у нас была история, что человек потерял своего песика и увидел его только спустя полгода, хотя мы размещали фото в СМИ. Причем увидел совершенно случайно - среди объявлений на сайте, когда искал совсем другую информацию.

Кстати, две недели назад в комментариях под постом в нашем Instagram о двух тазы депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров написал, что сможет забрать этих собак в свой питомник. Так и сделал.

- К нам приехал его кинолог, осмотрел и забрал в питомник, - рассказала Ольга Соловьёва. - Кинолог показал нам фото и видео вольеров, в которых будут жить собаки. Там все в порядке Так что пускай кормит, любит, фотографируется с ними, и будут наши «детки» звездами Instagram. Мы отпустили их со спокойной душой, все у них будет хорошо! Конечно же, мы будем с ним на связи. Авось депутат все-таки приедет к нам в гости. Потому как, когда вышла новость, что у него приют для бездомных животных, мы его не раз приглашали в наш приют, но у него приехать не получалось.

Чтобы забрать Малыша или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ