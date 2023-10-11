В четверг, 12 октября, на территории региона без осадков, ночью и утром на востоке туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем на севере порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -3...+2 градусов, на юге +5 градусов. Днем 5...10 градусов, на юге области - плюс 13.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью 0...-2 градусов, днем +7...+9.

- Погода в ближайшие три дня обусловлена ложбиной северного циклона, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В пятницу, 13 октября, на западе и севере региона дождь и снег. На западе и севере ночью гололед, на юге ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на севере и в центре региона порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0...-5, днем +7...+12 градусов. на юге 15.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный,15-20 м/с. Ночью 0...-2 градусов, днем 8...10.

В субботу, 14 октября, в северной половине области дождь и снег. Ночью на севере гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на севере и в центре региона 15-20 м/с. Температура ночью 0...5 градусов, днем 7...12. на юге 15 градусов.

В Костанае облачно, ночью дождь и снег. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Ночью 1...3 градусов, днем 10...12 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ