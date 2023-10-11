Руководитель филиала «Карьерный центр г. Костанай» Амангельды ЕРЖАНОВ 9 октября на аппаратном совещании рассказал о том, как в организациях и на предприятиях используют возможности субсидируемых рабочих мест.

Марат Жундубаев и Амангельды Ержанов

С начала года на такие в Костанае устроены 1122 человека. Существуют разные виды трудоустройства, в котором государство принимает участие, частично или полностью компенсируя затраты на оплату труда. Это общественные работы, социальные рабочие места, «Молодежная практика», «Контракт поколений», «Серебряный возраст», «Первое рабочее место», перечислил Ержанов. Различаются возрастом соискателей, требованиями к ним со стороны работодателей, сроком трудоустройства и размером субсидий, конечно.

- Для участников «Молодежной практики» заработная плата не менее 30 МРП, или 103 500 тенге, субсидируется на 100%, то есть полностью покрывается государством, - привел пример докладчик. - К сведению работодателей, с 1 по 31 октября через портал enbek.kz принимаются заявки от желающих организовать в 2024 году рабочие места, субсидируемые государством.

Другой пример - по проекту «Первое рабочее место» зарплата в 30 МРП полностью покрывается государством в течение 18 месяцев, но условие контракта с центром мобильной занятости предполагает обязательное предоставление безработному постоянного рабочего места на срок еще не менее года. Тогда размер зарплаты определяет только работодатель.

- Конечно, сейчас за 100 тысяч работать вряд ли кто будет. А пока место считается субсидируемым, работодатель сам доплачивать может? На той же молодежной практике, если видит, что человек толковый, и хочет его заинтересовать? - поинтересовался аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Получив утвердительный ответ, продолжил: - Раз можно, то получается, что вы просто за счет этих государственных программ перспективному работнику повышаете зарплату. Государство к тому же дает время и возможность к нему присмотреться.

Директор ГКП «Костанай-Су» Казбек ШАЛАБАЕВ спросил, могут ли государственные коммунальные предприятия открывать у себя субсидируемые рабочие места. Сказал, что могли бы взять человек 20. Выяснилось, что участвовать в названных программах могут предприятия и организации всех форм собственности.

Ержанов также напомнил об обязательствах работодателей в соответствии с действующим Социальным кодексом РК. Согласно п. 2 ст. 103, они должны размещать на электронной бирже труда сведения о наличии вакансий в течение 5 рабочих дней со дня их появления с указанием условий труда и оплаты. Еще обязаны предоставлять карьерному центру или центру трудовой мобильности письменно или через электронную биржу труда в полном объеме информацию о предстоящем высвобождении работников при сокращении рабочих мест, ликвидации предприятия.

Фото Галины КАТКОВОЙ