Министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову спросили о том, нужна ли казахстанцам трудовая книжка для выхода на пенсию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам министра, трудовая книжка не потребуется, если ранее она была оцифрована.

"Если на работе отдел кадров оцифровал трудовую книжку, заверил и эта информация есть в электронной бирже труда, то предоставлять ее не нужно", - пояснила Жакупова.

Вместе с тем, как отметила министр, цифровизация является правом, а не обязанностью отделов кадров. В связи с чем министерство планирует ужесточить эти требования.

"Мы, конечно же, хотим ужесточить эту норму, чтобы защитить права казахстанцев, потому что многие у нас электронные трудовые договоры даже не заключают. Поэтому если бы в Трудовом кодексе появилась норма, что электронный трудовой договор обязателен и в нем все данные должны соответствовать действительности, тогда бы мы пришли даже к тому, что не было бы зарплат в конвертах. А это сегодня существует и есть", - добавила Жакупова.