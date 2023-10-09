В областном центре растет количество действующих субъектов МСБ. Сейчас их 31 547, на 12,8% больше, чем на аналогичный период прошлого года. Доля малого и среднего бизнеса в доходах бюджета - более 54%, подчеркнул сегодня, 9 октября, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

На предприятиях этого сектора занято более 78 000 костанайцев, власть заинтересована, чтобы занятость была не только устойчивой, но и росла. Политика государства - стимулировать развитие бизнеса, в том числе мерами прямой поддержки: субсидированием процентной ставки банков по кредитам, предоставлением частичных гарантий при кредитовании, а также выдачей безвозвратных денег в виде грантов.

- По субсидированию с начала года в Костанае одобрено 123 проекта на общую сумму кредитов 17 млрд тенге, по частичному гарантированию выдано 67 гарантий на сумму кредитов 6,3 млрд тенге, - проинформировала руководитель отдела предпринимательства Мира КАЗКЕЕВА. - Ежегодно для молодых предпринимателей проходит конкурс на получение грантового финансирования, это подразумевает выдачу грантов на безвозмездной основе в приоритетных секторах экономики. Максимальная сумма гранта - 5 млн тенге, обязательные условие - софинансирование от самого предпринимателя в размере не менее 20% от суммы гранта, создание новых рабочих мест, наличие инвестиционного плана. В текущем году выдано 5 грантов на общую сумму 25 млн тенге. Реализуются такие проекты, как расширение производства жента в современном виде, открытие лор-кабинета, логопедического кабинета, производство и продажа крафтовой косметики, травяных ферментированных чаев, растительного масла холодного отжима, а также Монтессори-студия.

Аким города спросил, почему из года в год Костанаю достается 5 грантов, не 8, 10 или 15. Пять. Как по шаблону. Руководитель отдела ответила, что решение принимается комиссионно, на уровне управления предпринимательства.

- Ну, значит, и с комиссией надо работать, убеждать, наши рекомендации предоставлять, что городу нужны эти проекты, - продолжил комментировать аким Костаная, - но и проекты должны соответствовать... Вы должны молодых предпринимателей наталкивать на то, что нам необходимо. Я не очень понимаю, что приоритетного в открытии лор-кабинета. Подход касается не только грантов. Очистка русла реки - пусть это не грантовый проект будет, а на субсидирование, допустим... Если бы бизнесмен захотел создать предприятие, предназначенное для этого, мы бы поддержали. Река никуда не денется, она будет всегда, работа, значит, здесь тоже будет всегда. А мы бы могли к базе такого предприятия недостающую инфраструктуру привести - надо это бизнесу объяснять. Ливневой канализацией никто не занимается - тема для размышления предпринимателям. Вот мы говорим, что светофоры летят. У нас всего одна компания в городе ими занимается. И нет альтернативы. А надо, чтобы пришли и другие. Я от вас жду этого... В ноябре надо день открытых дверей провести. К этому времени отдел должен изучить, промониторить основные сферы, в том числе ЖКХ. Какие ниши там есть, каких услуг и работ не хватает. Представить предпринимателям информацию и рассказать, чем мы можем поддержать инициативу.

Фото Галины КАТКОВОЙ