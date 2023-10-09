В редакцию «НГ» обратилась жительница п. Нечаевка Октябрьского сельского округа Костанайского района Галина БЕРЗЕНЕШ, которая назвала себя «председателем местного сообщества».

- О своей проблеме мне сообщили пенсионеры Мария Тимофеевна и Виталий Борисович Кудряшовы, - написала она. - Они жалуются на действия человека, фамилию которого не знают. Он не из нашего поселка, но оформил земельный участок в Нечаевке между двумя жилыми домами по ул. Нишанова для того, чтобы открыть мастерскую по ремонту сельскохозяйственной техники. Во время ремонта техника заводится, шум, выхлопные газы, невозможно находиться дома и во дворе. Пенсионер Кудряшов сильно болеет, ему нужен покой.

По словам Галины Берзенеш, застройщику предлагали другой участок земли, подальше от жилых домов, но он не отреагировал. Хотя в поселке, как говорят жители, всего несколько десятков домов, а свободной территории - хоть отбавляй.

«НГ» направила запрос в акимат Костанайского района, чтобы выяснить имя и фамилию предпринимателя и имеет ли он право строить мастерскую между двумя жилыми домами.

- Распоряжением акима Октябрьского сельского округа от 30 июня 2023 года №84 о/д Каримову Акилбеку Хайдаровичу предоставлено право временного возмездного краткосрочного землепользования сроком на 4 года 11 месяцев на земельный участок площадью 0,1900 гектар по адресу Октябрьский сельский округ, село Нечаевка, улица Нишанова рядом с кадастровым номером 12-183-076-466 для ведения личного подсобного хозяйства, - сообщила в ответ на запрос «НГ» руководитель отдела земельных отношений акимата Костанайского района Майра МУСУЛИНБЕКОВА. - В соответствии со ст. 43 Земельного кодекса РК с Каримовым будет заключен договор временного землепользования (аренды). При заключении договора аренды Каримову будет разъяснен подпункт 1 пункт 1 ст. 65 Земельного кодекса РК, в соответствии с которым землепользователи обязаны использовать землю в соответствии с ее целевым назначением или функциональной зоной на землях населенных пунктов, при временном землепользовании – в том числе в соответствии с договором аренды.

По словам Мусулинбековой, предпринимателю Каримову разъяснят понятие ведения личного подсобного хозяйства, которое подразумевает вид деятельности для удовлетворения собственных нужд на земельном участке, расположенном в сельской местности и пригородной зоне.

- Строительство мастерской по ремонту сельскохозяйственной техники на данном земельном участке недопустимо, - объяснила Мусулинбекова. - А также землепользователь будет поставлен в известность, что использование земельного участка или его части с нарушением законодательства РК (использование земельного участка или его части не в соответствии с целевым назначением) влечет ответственность в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях (п. 4 ст. 93 Земельного кодекса РК).

Главный специалист аппарата акима Октябрьского сельского округа Костанайского района Марат САРКИН добавил, что в данный момент рассматривается вопрос о том, чтобы предприниматель взял другой участок под строительство мастерской.

- Предоставить другой земельный участок есть возможность в случае подтверждения данного факта, не нарушая прав физического или юридического лица и соответствующего закона, - сообщил Саркин.