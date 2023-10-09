В трех районах Костаная временно отключат электроэнергию на этой неделе
9 октября 2023, 09:36 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 14 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-703 (работы на ВЛ)
9 -14 октября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ж/м Амангельды ул. Тепличная 1 -16, 7А, 4/1, 4Б, 4Г, 4В, 4Д, 4Е, 4К.,
- ул. Парковая 1 -5, 33, 35, 37А.
Благоустроенный сектор:
- ул. Парковая 13, 15, 30, 35.
РП-6 (работы на ПС)
9 октября с 10:00 до 18:00
Благоустроенный сектор:
- ул. Мирошниченко 3, 6,
- ул. Волынова 13, 14,
- ул. Ворошилова 62, 64.
Соцобъекты:
- Детсад №27,
- Школа №19.
- светофор ул. Маяковского –Волынова.
КТП-СДСУ 43 (работы на КТП)
10 октября с 10:00 до 19:00
Благоустроенный сектор:
- ул. Уральская 37, 37/1.
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