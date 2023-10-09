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В трех районах Костаная временно отключат электроэнергию на этой неделе

9 октября 2023, 09:36 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 14 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-703 (работы на ВЛ)

9 -14 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ж/м Амангельды ул. Тепличная 1 -16, 7А, 4/1, 4Б, 4Г, 4В, 4Д, 4Е, 4К.,
  • ул. Парковая 1 -5, 33, 35, 37А.

Благоустроенный сектор:

  • ул. Парковая 13, 15, 30, 35.

РП-6 (работы на ПС)

9 октября с 10:00 до 18:00

Благоустроенный сектор:

  • ул. Мирошниченко 3, 6,
  • ул. Волынова 13, 14,
  • ул. Ворошилова 62, 64.

Соцобъекты:

  • Детсад №27,
  • Школа №19.
  • светофор ул. Маяковского –Волынова.

КТП-СДСУ 43 (работы на КТП)

10 октября с 10:00 до 19:00

Благоустроенный сектор:

  • ул. Уральская 37, 37/1.

 