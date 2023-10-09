Без снижения и закрепления инфляции невозможно снижение ставки по кредитам, заявил председатель Нацбанка, передает Informburo.kz.

Председатель Нацбанка Тимур Сулейменов ответил депутатам от "Ак жола", которые требовали снизить базовую ставку, поскольку бизнес не может оплачивать высокие проценты по займам, и обязать банки не менее 30% сумм кредитов направлять на финансирование МСБ.

Глава Нацбанка отметил, что помимо прямого влияния на бизнес-климат, проблема инфляции касается широких слоёв населения и борьба с ней важна для сохранения покупательной способности национальной валюты, трудовых доходов и сбережений рядовых граждан.

"Регулируя базовую ставку, мы боремся с инфляцией, что даёт первые результаты. Однако, как показывает мировой опыт, цена денег не может быть ниже инфляции, то есть ни один банк не будет кредитовать, зная, что его процентные доходы будут "съедены" инфляцией. Без соответствующих предпосылок, то есть снижения и закрепления инфляции, невозможно снижение ставки по кредитам", – отметил Тимур Сулейменов.

По его словам, сейчас годовая инфляция, несмотря на постепенное снижение, всё ещё находится на высоком уровне. Месячная инфляция превышает среднеисторические значения в два раза (0,6% в сентябре).

"На формирование рыночных ставок по кредитам влияет, помимо базовой ставки, множество факторов. Среди внутренних, присущим самому банку, следует выделить кредитный риск, который оценивается банками и зависит от платежеспособности заёмщиков, объёмов и сроков кредитования, спроса на кредиты и характер их обеспечения, нормы прибыли (маржинальности), издержек на покрытие рисков и операционных расходов. Среди внешних факторов: последовательность денежно-кредитной политики, доверие к макроэкономической политике, а также ожидания рыночных участников", – говорится в ответе.

Сулейменов добавил, что устойчивый, естественный рост кредитования и улучшение доступа к заёмным средствам должны идти рука об руку с другими мерами, которые улучшают в общем деловую среду и предоставляют возможности для расширения бизнеса.

"В целях поддержки субъектов предпринимательства в приоритетных отраслях экономики предлагаем правительству расширить программы субсидирования с повышением эффективности и адресности реализуемых мер государственной поддержки", – отметил глава Нацбанка.

Он подчеркнул, что кредитная политика определяется банками самостоятельно и госорганам запрещается напрямую вмешиваться в операционную деятельность банков. При этом правительство совместно с Национальным банком, Агентством РК по регулированию иразвитию финансового рынка ведётся работа по стимулированию кредитования банками бизнеса.