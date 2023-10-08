Выставка юных художников из студии творчества "Мольберт" открылась 5 октября в Костанайской областной библиотеке имени Л. Н. Толстого. Здесь собрали более 40 работ в технике акрила и масла. Рядом свои картины выставили педагоги студии.

Руководитель студии Айгуль ТЕМИРБЕКОВА рассказала, что "Мольберт" существует два года и собирает вокруг себя сотни юных художников и музыкантов.

- Наши ученики занимаются различными видами искусства - гуашь, акварель, акрил, и в последнее время мы начали осваивать живопись маслом, – рассказывает Айгуль Абаевна. - Многие из наших учеников продолжили свое образование в художественной школе Никифорова. Кроме того, мы имели честь представить выставку на мероприятии в Париже и выступить с сольными концертами. Некоторые картины, которые мы возили во Францию, можно увидеть здесь. Мы также сотрудничаем со студией творчества в Рудном, которая организовала эту выставку вместе с нами.

Айгуль Темирбекова выразила благодарность родителям своих учеников за доверие и поделилась планами на будущее:

- В декабре мы планируем провести выставку к Дню независимости, и я приглашаю вас посетить ее в начале декабря. Важно отметить, что многие из наших учеников обучаются у нас бесплатно в рамках программы ArtSport. Поэтому на этой выставке вы увидите не только больше работ, созданных нашими талантливыми учениками, но и работы детей, которые учатся у нас бесплатно по этой программе.

На открытии выставки выступили ученики студии "Жулдыз". Они развивают свои таланты вместе с учениками студии "Мольберт".

- Я хожу в студию "Жулдыз" уже 3 года и за это время выучил 7 кюев, - с гордостью говорит 15-летний Султан ЖАНИБЕК. - Учеба в студии мне очень нравится, за время обучения произошло много чего интересного. Коллектив весёлый, как и преподаватели. В будущем я хочу и дальше заниматься игрой на домбре.

Своими впечатлениями поделился почетный гражданин Костаная Аркадий ДЕНИСОВ. Он подчеркнул важность искусства в современном обществе, а его вдохновение от работ на выставке заставило нас задуматься о будущем творческом потенциале юного поколения.

- У взрослых много проблем, они ходят нахмуренные, а сюда я пришел, сразу хорошее настроение, - сказал Денисов. - Я уверен, что будущее этой студии будет светлым, так как дети полны оптимизма и творческих идей. Я желаю этой студии всегда иметь интересные предметы и поддержку, которую они нашли и которая позволила им расцвести. У каждого из учеников есть свои загадки и уникальное видение мира, и это действительно ценно.

Поздравления с днем учителя также не остались незамеченными. Все присутствующие пожелали педагогам сил и вдохновения в их труде, а также передали слова признательности за передачу знаний и навыков.

Выставка "Волшебная кисть" продлится месяц. Посмотреть картины можно на первом этаже Костанайской областной библиотеке имени Л. Н. Толстого по адресу ул. Алтынсарина, 111.

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова, фото автора

