В субботу, 7 октября, на западе, севере и востоке региона ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на юге области прогнозируют туман. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, на востоке региона +3 градуса. Днем +12...+17 градусов, на юге области +20 градусов.

- Погода на выходных и в понедельник обусловлена ложбиной северо-западного циклона, - сообщила «НГ» начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В субботу, 7 октября, в Костанае облачно, ночью и утром дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+9 градусов, днем +14...+16 градусов.

В воскресенье, 8 октября, на западе, юге и севере региона пройдут дождь и гроза. Ночью и утром на юго-востоке туман. Ветер юго-западный, западный, 9-14 м/с. На западе и севере области порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, на востоке области +2 градуса. Днем +7...+12 градусов, на юге +15 градусов.

В воскресенье, 8 октября, в Костанае облачно, дождь. Ветер юго-западный, 15-20 м/с. Температура ночью +6...+8 градусов, днем +10...+12 градусов.

В понедельник, 9 октября, на западе, севере и юге региона также будут дождь и гроза. Ночью и утром на юго-востоке область вновь туман. Ветер юго-западный, западный, на большей части территории области со скоростью 15-20 м/с. На западе и севере порывы до 23-28 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, на востоке +2 градуса. Днем +13...+18 градусов, на юге +21 градус.

В понедельник, 9 октября, в Костанае переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, 15-20 м/с. С порывами - 23 м/с. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +16...+18 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ