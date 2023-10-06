В Едином накопительном пенсионном фонде сообщили, сколько казахстанцев имеют более 100 миллионов тенге на счетах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ответе на официальный запрос Tenrginews.kz в ЕНПФ сообщили, что 13 вкладчиков по состоянию на 1 сентября 2023 года имеют самые высокие пенсионные накопления от 100 миллионов тенге.

В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане.

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 триллиона 200,8 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 675,2 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 1 триллион 525,6 миллиарда тенге.

По состоянию на 1 сентября 2023 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 305 тысяч человек.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2023 года составил 120 937 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 072 тенге, базовой пенсии - 37 865 тенге", - ответили в фонде.