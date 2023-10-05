Об изменении движения восьми маршрутов общественного транспорта сообщает отдел ЖКХ областного центра. Временная схема будет действовать недолго, всего три дня - с 6 по 8 октября.

Изменения коснутся маршрутных автобусов №№ 101, 102, 104, 105, 110, 116, 117, 118 в связи с ремонтными работами на ул. Тауелсиздик границах улиц Каирбекова и Сьянова. В эти дни автобусы будут объезжать ремонтируемый участок по пр. Аль-Фараби от ул. Каирбекова до Набережной.

Кстати, в это же время, сообщает ГКП "КТЭК", в 25 жилых домах отключат горячую воду и теплоснабжение. Причина все та же - ремонтные работы на тепломагистрали № 2 по ул. Тәуелсіздік - ул. Сьянова. Правда, срок отключения дольше на один день - с 6 по 9 октября.

Список адресов:

- пр. Абая № 166, 168, 164, 155;

- пр. Аль-Фараби № 3 ,5, 7, 20, 32, 36А, 38, 40А, 43, 45;

- ул. Тәуелсіздік № 2А, 2Б, 27, 35, 37;

- ул. Пушкина № 39;

- ул. Каирбекова № 96;

- ул. Сьянова № 65;

- ул. Толстого № 25, 50;

- ул. Набережная № 49А.