В Министерстве внутренних дел ответили на вопрос о предложении проверять все казахстанские семьи, где дети проживают с отчимом или с мачехой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Отвечая на вопросы в кулуарах Сената, заместитель главы МВД Игорь Лепеха пояснил: тот факт, что ребенка воспитывает отчим, никоим образом не является нарушением и не может быть поводом для проверки.

"Поводом для проверки может быть только нарушение каких-то прав и интересов несовершеннолетнего либо нарушение уголовного или административного законодательства. Просто потому, что ребенка воспитывает отчим, мы проверять не будем. И я считаю, что это абсолютно неправильно", - прокомментировал Лепеха.

Напомним, летом в Алматы скончалась 7-летняя девочка. По подозрению в убийстве ребенка задержали сожительницу отца девочки. По словам родных убитой девочки, причиной для столь жестокого поступка подозреваемой послужило то, что ребенок справил нужду в штаны. Соседи говорят, что девочку регулярно избивала не только женщина, но и родной отец. Только вот защитить ребенка никто не торопился.

В начале октября в одной из школ Алматы учитель заподозрила, что ее семилетняя ученица подверглась сексуальному насилию. Девочка на занятиях часто отпрашивалась в туалет и жаловалась на плохое самочувствие. Обеспокоенная учительница сначала отвела ученицу к медсестре, а потом к психологу. Пообщавшись с ребенком на деликатные темы, специалист вынесла заключение: малышку изнасиловал отчим. Девочку направили в центр экспертизы, где выяснилось, что у ребенка цистит. Теперь возмущенная мать девочки требует наказать учителя и директора школы.