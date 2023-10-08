Дворняжка Боня уже взрослая, ей больше четырех лет. Так получилось, что волонтеры помогли ей дважды.

Боня прошла ОСВ. Но выпустить ее в среду обитания не получилось из-за местных жителей / Фото Ольги СОЛОВЬЁВОЙ

- Она одна из первых собачек, которые в этом году уже прошли программу ОСВВ (Отлов - Стерилизация - Вакцинация - Выпуск в естественную среду обитания), - рассказала «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - И мы выпустили ее туда, где и нашли: на пустырь, напротив специализированной школы-лицея-интерната «Озат». Но местные жители были недовольны возвращением Бони и даже пытались ее отравить! Мы не могли позволить себе, чтобы она и другие собаки, которых мы выпустили после прохождения ОСВВ в этом районе, погибли. И поэтому забрали ее обратно, в наш реабилитационный центр для собак. К сожалению с таким приходится сталкиваться, ведь работа с населением и их менталитетом равна нулю. Люди просто не понимают, что если добро относиться к собаке, то и она агрессии не проявит.

Боню хотели забрать жители одного из районов области, но потом они перестали выходить на связь. Собака была беременна, ветврачи сделали ей аборт.

- Очень трудно найти ей дом, потому что она обычная дворняжка, каких в нашем центре десятки, - говорит Ольга. - Собачка классная, сейчас она у нас стала очень упитанной, а ее шерстка блестит. Это собака-звонок, то есть она может своим лаем предупреждать о чужих на вашей территории, небольшого размера. Ей обязательно нужно либо содержание в вольере, либо просто бегать по территории, так как она очень свободолюбивая и не сможет быть привязанной на цепь.

Чтобы забрать этих ли других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.