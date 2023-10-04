В четверг, 5 октября, ночью и утром на востоке и юге региона туман, ветер юго-западный 9-14 м/с, температура ночью 3...8 градусов, на юге и востоке области заморозки до -1 градуса, днем 15...20 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью 6...8 градусов, днем 17...19 градусов.

- Погода в ближайшие дни будет находиться под влиянием южной периферии северного циклона, - пояснила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА.

В пятницу, 6 октября, днем на севере и западе региона дождь, ночью и днем на востоке туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 5...10 градусов, на востоке области 2 градуса. Днем 14...19 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 8...10 градусов, днем 17...19.

В субботу, 7 октября, облачно, на западе и севере дождь. Ветер западный 7-12 м/с, днем на западе и севере 15-20 м/с. Температура ночью 5...10 градусов, днем 13...18, на юге 21 градус.

В Костанае без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7...9 градусов, днем 16...18.