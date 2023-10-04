Из них только 384 получают помощь безусловную, потому что люди не в состоянии работать — инвалиды, временно, но длительно нетрудоспособные. Остальные заключили с государством социальные контракты.

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- Это обязательное условие для получения обусловленной денежной помощи (ОДП), - подчеркнула на аппаратном совещании в акимате Костаная 2 октября руководитель отдела координации занятости и социальных программ Акбопе МАНАТОВА. - Контракт расторгается при неисполнении его условий, в том числе по причине неучастия получателя в мерах содействия занятости, а также при предоставлении ложных сведений о себе, повлекших незаконное назначение ОДП.

На период назначения семье адресной помощи производится также дополнительная выплата на детей в размере 1,5 МРП на каждого ребенка в возрасте от 1 до 6 лет включительно.

По данным отдела на 1 сентября, получателям АСП выплачено 440,6 млн тенге, а дополнительные выплаты на 1 384 ребенка составили 43,2 млн.

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- Адресная социальная помощь — это мера поддержки на то время, пока семья не выйдет на самообеспечение, - добавила Манатова, - получатели обусловленной денежной помощи обязаны трудоустраиваться либо через карьерный центр, либо самостоятельно. В случае отказа от трудоустройства выплата прекращается. И повторно такая семья может обратиться за назначением АСП лишь через 6 месяцев.

В прошлом году на 1 сентября получателей АСП обоих видов в Костанае было около 1 500.