Сельским учителям в Костанайской области не перечисляли пенсионные взносы и платежи по ОСМС
Сумма средств, которую не перечислили на счета работников, составила 25 млн тенге, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "НГ"
В Костанайской области 1432 работникам образовательных организаций района Беимбета Майлина не перечислили обязательные пенсионные взносы и платежи в Фонд социального медицинского страхования на общую сумму 25 млн тенге, сообщает районная прокуратура.
Нарушение выявили во время комплексной проверки по защите прав и законных интересов работников органов образования.
"По результатам надзорной проверки нарушения устранили, виновных лиц привлекли к административной ответственности, а задолженность перед работниками оперативно погасили, что позволило обеспечить защиту их конституционных прав", – говорится в сообщении прокуратуры.
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