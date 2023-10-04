Да. Эти концлагеря для животных давно нужно запретить во всем мире. 61.8% Да. Передвижные зоопарки опасны не только для зверей, но и для их посетителей. 10.4% Нет. Вместо запрета нужно ввести более строгие нормы для таких заведений. 20.8% Нет. Жители Казахстана лишатся возможности посмотреть на экзотических животных. 6.9%