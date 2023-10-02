По прогнозам синоптиков, во вторник, 3 октября, осадки не прогнозируются, ночью и утром на юге и востоке области ожидается туман. В среду, 4 октября, на севере пройдёт дождь, на востоке в ночные и утренние часы - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня будет переменная облачность без осадков.

- Во вторник ночью по области будет от 3-8 градусов тепла, на север-востоке области заморозки до -2°С, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем температуру 15-20°С. В ночь на среду термометры вновь покажут 5-10°С, на востоке +2°С. Днём воздух вновь прогреется до 15-20°С. В Костанае во вторник ночью будет 3-5°С, в дневное время 16-18°С. В среду ночью ожидаем 5-7°С, днём 16-18°С.

Во вторник ожидается южный ветер скоростью 7-12 м/с. В среду будет юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с.