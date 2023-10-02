Он уже разработан. После того, как будет окончательно принят акиматом, с ним предметно ознакомят ПКСК, КСП, ОСИ, а также предпринимателей, чей бизнес размещен в жилых домах. Вопрос обсуждали сегодня, 2 октября, на аппаратном совещании в акимате Костаная.

Фото Ксении РЕБИК

Уже четыре года в областном центре ремонтируют фасады и кровли домов, стремясь к некому единообразию в пределах улиц.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- За 2020-2022 годы такому ремонту подверглись 64 многоэтажных жилых дома на сумму 2,5 млрд тенге, - сообщил и. о. руководителя отдела жилищных отношений Габит БЕКТАБАНОВ. - В 2023 году текущим и капитальным ремонтом в городе охвачено 32 дома на 1,4 млрд тенге, из них для 25 домов был предусмотрен текущий ремонт, который на 23-х объектах завершен. А именно - произведены работы по покраске и подсветке фасадов, остеклению балконов. На двух домах - пр. Абая, 2 и микрорайон Аэропорт, 45 - работы будут завершены до конца года. Для семи домов был предусмотрен капитальный ремонт. На шести домах он завершен на 80%, на объекте по адресу пр. Аль-Фараби, 43 - 43 «А» будет окончен до конца ноября. Кроме того, ведутся работы по архитектурной подсветке многоэтажных домов, они запланированы для 82 зданий, на сегодня выполнены на 52-х. В 2024 году планируется текущий ремонт порядка 20 МЖД, капитальный - 16-ти. Проведено их техническое обследование, разрабатывается проектно-сметная документация. При разработке ПСД используется единый дизайн-код.

- Он разработан для двух улиц: Аль-Фараби и Байтурсынова. Так что ремонтировать дома по большей части будем на них, - прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Авторы дизайн-кода предоставили уже неплохую визуализацию. До 15 ноября мы дизайн-код примем, пригласим журналистов, чтобы ознакомить горожан, направим картинки конкретно в ПКСК, ОСИ и бизнесу, чтобы предприниматели понимали и начинали готовиться. Будет единый стиль, цветовая гамма, и это будет касаться рекламы на фасадах, вывесок.