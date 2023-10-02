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У кого будут отключать электроэнергию на этой неделе в Костанае

2 октября 2023, 10:12 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 3 по 6 октября работы на подстанциях пройдут в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-720 (работы на ПС)

03 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор: п. Амангельды, улица Рудненская 15, 16, 17, 18, 19, 20

КТП-044 (работы на ПС)

04 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • улица Совхозная дома нечетной стороны с 3 по 53, четная сторона со 2 по 58,
  •  улица 2-я Совхозная дома с 2/1 по 2/46.

КТП-5 Аэропорт (работы на ПС)

06 октября с 10:00 до 18:00

  • ИП «Кожубаева» (Уральская 45), 
  • ИП «Киалбекова», 
  • КСК «КенДала» ж/д Аэропорт 4

Частный сектор:

  • дома Аэропорт 1, 
  • Аэропорт 2,
  • Аэропорт 3, 
  • Аэропорт 4.

ТП-56 (работы на ПС)

06 октября с 10:00 до 17:00

  • Магазин «Океан» (Абая 147), 
  • «OSP computers» (Абая 147), 
  • магазин «Автолюкс» (Абая 147), 
  • магазин «Юнона» (Гоголя 65), 
  • «Офисы» (Касымханова 16), 
  • магазин «Маржан» (Гоголя 63), 
  • магазин «Сибирское здоровье» (Гоголя 63), 
  • магазин «Торты» (Гоголя 63), 
  • магазин «Тюль, шторы» (Гоголя 63), 
  • магазин «Любимая Ева» (Абая 149), 
  • магазин «Шаров и открыток» (Гоголя 63), 
  • магазин «Оранжерея» (Абая 149), 
  • магазин «Круглосуточный» (Гоголя 65), 
  • магазин «Ангелочек» (Гоголя 67), 
  • магазин «Кинг» (Абая 147), 
  • «Оптика» (Гоголя 65), 
  • магазин «Котопес» (Касымханова 18/1), 
  • салон красоты «Майами» (Гоголя 67), 
  • КСК «Ремстрой» ж/д Гоголя 65, 
  • КСК «Орталык» ж/д Гоголя 63, Касымханова 16, Абая 147, Абая 149, 
  • «Мебельный салон» (Гоголя 63), 
  • салон красоты «Версаль» (Гоголя 67).

Частный сектор:

  • ул. Павлова 48, 
  • Касымханова 16, 
  • Касымханова 18, 
  • Абая 147,
  • Абая 149, 
  • Гоголя 63, 
  • Гоголя 65.