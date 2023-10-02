У кого будут отключать электроэнергию на этой неделе в Костанае
2 октября 2023, 10:12 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 3 по 6 октября работы на подстанциях пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-720 (работы на ПС)
03 октября с 10:00 до 18:00
Частный сектор: п. Амангельды, улица Рудненская 15, 16, 17, 18, 19, 20
КТП-044 (работы на ПС)
04 октября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- улица Совхозная дома нечетной стороны с 3 по 53, четная сторона со 2 по 58,
- улица 2-я Совхозная дома с 2/1 по 2/46.
КТП-5 Аэропорт (работы на ПС)
06 октября с 10:00 до 18:00
- ИП «Кожубаева» (Уральская 45),
- ИП «Киалбекова»,
- КСК «КенДала» ж/д Аэропорт 4
Частный сектор:
- дома Аэропорт 1,
- Аэропорт 2,
- Аэропорт 3,
- Аэропорт 4.
ТП-56 (работы на ПС)
06 октября с 10:00 до 17:00
- Магазин «Океан» (Абая 147),
- «OSP computers» (Абая 147),
- магазин «Автолюкс» (Абая 147),
- магазин «Юнона» (Гоголя 65),
- «Офисы» (Касымханова 16),
- магазин «Маржан» (Гоголя 63),
- магазин «Сибирское здоровье» (Гоголя 63),
- магазин «Торты» (Гоголя 63),
- магазин «Тюль, шторы» (Гоголя 63),
- магазин «Любимая Ева» (Абая 149),
- магазин «Шаров и открыток» (Гоголя 63),
- магазин «Оранжерея» (Абая 149),
- магазин «Круглосуточный» (Гоголя 65),
- магазин «Ангелочек» (Гоголя 67),
- магазин «Кинг» (Абая 147),
- «Оптика» (Гоголя 65),
- магазин «Котопес» (Касымханова 18/1),
- салон красоты «Майами» (Гоголя 67),
- КСК «Ремстрой» ж/д Гоголя 65,
- КСК «Орталык» ж/д Гоголя 63, Касымханова 16, Абая 147, Абая 149,
- «Мебельный салон» (Гоголя 63),
- салон красоты «Версаль» (Гоголя 67).
Частный сектор:
- ул. Павлова 48,
- Касымханова 16,
- Касымханова 18,
- Абая 147,
- Абая 149,
- Гоголя 63,
- Гоголя 65.
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