План работ Костанайской Горэлектросети до конца этой недели сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 3 по 6 октября работы на подстанциях пройдут в четырех районах областного центра.

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В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-720 (работы на ПС)

03 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор: п. Амангельды, улица Рудненская 15, 16, 17, 18, 19, 20

КТП-044 (работы на ПС)

04 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

улица Совхозная дома нечетной стороны с 3 по 53, четная сторона со 2 по 58,

улица 2-я Совхозная дома с 2/1 по 2/46.

КТП-5 Аэропорт (работы на ПС)

06 октября с 10:00 до 18:00

ИП «Кожубаева» (Уральская 45),

ИП «Киалбекова»,

КСК «КенДала» ж/д Аэропорт 4

Частный сектор:

дома Аэропорт 1,

Аэропорт 2,

Аэропорт 3,

Аэропорт 4.

ТП-56 (работы на ПС)

06 октября с 10:00 до 17:00

Магазин «Океан» (Абая 147),

«OSP computers» (Абая 147),

магазин «Автолюкс» (Абая 147),

магазин «Юнона» (Гоголя 65),

«Офисы» (Касымханова 16),

магазин «Маржан» (Гоголя 63),

магазин «Сибирское здоровье» (Гоголя 63),

магазин «Торты» (Гоголя 63),

магазин «Тюль, шторы» (Гоголя 63),

магазин «Любимая Ева» (Абая 149),

магазин «Шаров и открыток» (Гоголя 63),

магазин «Оранжерея» (Абая 149),

магазин «Круглосуточный» (Гоголя 65),

магазин «Ангелочек» (Гоголя 67),

магазин «Кинг» (Абая 147),

«Оптика» (Гоголя 65),

магазин «Котопес» (Касымханова 18/1),

салон красоты «Майами» (Гоголя 67),

КСК «Ремстрой» ж/д Гоголя 65,

КСК «Орталык» ж/д Гоголя 63, Касымханова 16, Абая 147, Абая 149,

«Мебельный салон» (Гоголя 63),

салон красоты «Версаль» (Гоголя 67).

Частный сектор: