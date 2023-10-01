Встреча в Караганде между «Шахтером» и «Тоболом» открывала программу 24-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Матчи этого тура проводятся в честь экс-капитана сборной Казахстана Вахида Масудова. Вахид Юнусович родился в Таразе, выступал за местный «Химик», «Хорезм», «Мелиоратор» (Кызылорда), «Кайрат», «Терек» (Грозный), «Достык» (Алматы), «Пройссен-07» (Германия), «Актюбинец» и «Елимай». В качестве футболиста он выигрывал турнир первенства СССР среди команд Первой лиги, Кубок Федерации футбола СССР, чемпионат Казахстана (1992 и 1995 гг.), а также Кубок Казахстана (1992, 1995, 1996-1997), выступал в составе национальной сборной Казахстана в 1992-1996 гг. и был ее капитаном. По окончанию карьеры игрока Масудов работал в тренерских штабах «ЦСКА-Кайрата» (Алматы), «Тараза», «Шахтера», «Кайрата», «Востока», «Актобе», «Жетысу», «Локомотива» (Астана), «Атырау», «Ордабасы», «Астаны-1964», ЦСКА (Алматы), «Акжайыка», «Махтаарала» и «Аксу». В разное время он тренировал молодежную и национальную сборные Казахстана. Профессиональная футбольная лига Казахстана присвоила его имя призу «Лучшему полузащитнику сезона».

В игре Султан Бусурманов / Скриншот трансляции

Матч первого круга между «Тоболом» и «Шахтером» в Костанае завершился в пользу хозяев со счетом 2:1. В стартовом составе «Тобола», проводившего третью игру подряд в режиме через два дня на третий, снова произошли небольшие изменения, и на поле стадиона «Шахтер» вышли голкипер Султан Бусурманов, защитники Боян Младович, Павел Забелин, Данияр Семченков, Альберт Габараев и Багдат Каиров, полузащитники Йован Илич, Серикжан Мужиков (капитан команды) и Самат Жарынбетов, а также нападающие Серж Дебле и Момчило Мркаич.

Уже на 5-й минуте Мужиков отправил мяч из центрального круга на левую половину штрафной площади хозяев, куда устремился Дебле. Ивуарийский нападающий пробил с ходу от угла вратарской площадки в ближний угол ворот, но голкипер «Шахтера» Игорь Шацкий отбил мяч, который тут же подобрал Мркаич и вновь отдал Дебле, однако тот уже находился в офсайде. На 8-й минуте карагандинцы заработали штрафной удар у левого углового флажка, и после подачи Юрия Перцуха грузинский защитник хозяев Антон Толордава пробил головой из центра штрафной площади в правый угол ворот, но Бусурманов в прыжке выбил мяч. Примерно с этой же точки головой по воротам гостей после подачи справа пробил на 20-й минуте Иван Свиридов, но мяч на этот раз пролетел намного выше ворот.

Момчило Мркаич забивает свой первый гол за «Тобол»... / Скриншот трансляции

Через пару минут Мракич сделал передачу по центру в штрафную площадь на ход Дебле, но того опередил Толордава, однако первым у отбитого им мяча оказался Мужиков, который отправил его слева к вратарской площадке, где после борьбы за него Мркаича и Виктора Дмитренко тот взлетел над штрафной площадью, и в итоге был выбит за ее пределы. На 26-й минуте Каиров со своей половины поля выполнил длинный заброс по правому краю на Мркаича, которого вплоть до лицевой линии преследовали колумбийский защитник Франциско Кампо и сербский полузащитник Стефан Букорац и помешали ему сделать передачу в пределах штрафной площади на Дебле, выбив мяч за боковую линию. Но после ввода мяча из аута и подачи Каирова на ближний угол вратарской площадки Мркаич в падении головой перевел его в дальний нижний угол ворот, открыв счет и в матче, и своим забитым голам за «Тобол».

…и открывает счет в матче / Скриншот трансляции

На исходе получаса игры Забелин от центральной линии забросил мяч на правый край штрафной площади Мужикову, но Шацкий опередил капитана гостей и снял мяч буквально у него с головы. В следующей атаке Дебле с левого края прострелил на дальний угол вратарской площадки на Мркаича, но подоспевший боснийский защитник Джордже Чосич головой в падении выбил мяч на угловой. А после его розыгрыша и выноса мяча Илич с ходу пробил от дуги штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной. Вскоре после паса Жарынбетова от центральной линии Дебле добежал с мячом по левому краю до штрафной площади, откуда пробил низом рядом с дальней штангой. На 40-й минуте Жарынбетов перехватил мяч на половине поля соперника, отдал его Мркаичу, а тот пасом в штрафную площадь вывел на ударную позицию Дебле, но ивуарийский нападающий пробил низом мимо выбежавшего навстречу голкипера впритирку с левой стойкой ворот. Перед перерывом Каиров заработал угловой удар на правом краю атаки, а после подачи Мужикова Мркаич из центра штрафной площади пробил в прыжке головой рядом с правым верхним углом ворот. А до перерыва после подачи с левого края Толордава успел пробить головой по воротам гостей из района 11-метровой отметки, но Бусурманов легко поймал мяч.

В первую же минуту второго тайма хозяева провели атаку по центру, и №15 пробил по воротам из-за пределов штрафной площади. Удар принял на себя Младович, а первым успел к отлетевшему от него мячу форвард «Шахтера Айбар Абдулла и с ходу пробил в правый угол ворот. Не спас в этом моменте «Тобол» от гола и прыжок Бусурманова — 1:1.

Серж Дебле наносит удар по воротам «Шахтера» / Скриншот трансляции

Очень опасным получился на 54-й минуте проход по правому краю Свиридова, который от лицевой линии из-под ноги Забелина сделал передачу низом во вратарскую площадку Чосичу, но в последний момент мяч у того буквально из ног выбил Каиров. А через две минуты Мужиков из центрального круга со своей половины поля сделал хорошую передачу по центру на ход Дебле, который забежав в штрафную площадь пробил низом справа в дальний угол ворот, но мяч попал в ногу догнавшего его Букорацу и отлетел к голкиперу. Еще через минуту Жарынбетова сменил на поле Ислам Чесноков, и тут же команды остались на поле вдесятером, после того, как Толордава и Габараев довольно активно стали выяснять отношения в штрафной площади гостей, за что были удалены с поля. На 64-й минуте в составе «Тобола» произошла двойная замена, и вместо Дебле и Семченкова на поле вышли соответственно Игор Иванович и Иван Рогач. Через три минуты активно вошедший в игру Чесноков заработал штрафной удар на левом краю, а чуть позже и угловой удар на том же фланге, и при его розыгрыше после подачи Мужикова пробил головой мимо створа ворот.

Продолжавшие при первой возможности атаковать хозяева на 80-й минуте сделали со своей половины поля длинную передачу на вышедшего на замену Романа Муртазаева, который головой скинул мяч в штрафную площадь, а выскочивший из-за спины Рогача Свиридов подхватил его, сместился влево мимо Бусрманова и пробил низом по центру ворот - 2:1.

Багдат Каиров ликвидирует опасный момент у ворот «Тобола» / Скриншот трансляции

С интервалом в минуту гости создали два опасных момента у ворот «Шахтера». Вначале Забелин длинным пасом нашел в штрафной площади Чеснокова, но тот не попал слева в ближний нижний угол ворот. А затем прошедший по правому краю до угла вратарской площадки Каиров, переиграв там Чосича, пробил в нижний угол, но его удар заблокировал Букорац, после чего Чесноков же слева пробил мимо ворот.

Сменившие на поле на 84-й минуте Мужикова и Каирова Жаслан Жумашев и Бейбит Галым добавили активности в линии атаки «Тобола». А самый опасный момент до конца встречи возник на третьей из шести добавленных минут при розыгрыше углового у ворот «Шахтера», когда после подачи Ивановича от правого углового флажка Забелин пробил в прыжке головой с линии вратарской площадки в левый нижний угол, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

Таким образом, открыв в третьем матче подряд счет, «Тобол» вновь не смог одержать победу и довел свою безвыигрышную серию до восьми матчей.

Наставник костанайского «Тобола» Милич Чурчич после проигрыша отметил, что его подопечные выдали два странных тайма:

- В первом тайме «Тобол» был очень хорош - и владел мячом, и создавал моменты. Во втором тайме было по-другому. В раздевалке договаривались об одном, а пошло не так. Сказал футболистам, что в первые 15 минут второго тайма нужна максимальная плотность, да и вчера на анализе игры соперника говорили, что нужно блокировать дальние удары. У многих игроков «Шахтера» есть качественные дальние удары. Первый гол так и пропустили, не было блока вообще. Попробовали замены, но в футболе есть такое, когда не забиваешь, будут наказывать. И так было сегодня, как и в прошлой игре тоже. Создали много моментов, можно сказать, что отвернулась удача. Поэтому посмотрим, как и что дальше. Поздравляю соперника с победой. Может во втором тайме у них желания было больше, чем у нас. Не знаю, почему в первом тайме сели так низко, а во втором без блока и агрессивности. Спасибо моим футболистам за первый тайм, второй не буду комментировать.

Следующий матч «Тобол» проведет на выезде в четверг, 5 октября. Это будет перенесенная встреча 17-го тура с «Мактааралом».